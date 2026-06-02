FOTOS. Coquimbo Unido acelera para ser local en su estadio en los octavos de Copa Libertadores: así van las reformas
Conmebol no acepta localías en recintos con menos de 20.000 personas de aforo y el Francisco Sánchez Rumoroso solo puede albergar 18.500 asistentes. Así trabajan los aurinegros para ampliar su capacidad para la llave que se jugará en Agosto.
Coquimbo Unido quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, luego de haber alcanzado la clasificación a octavos de final apenas en su segunda participación. Además, lo hizo como líder de su grupo.
Ahora, en la ronda de los 16 mejores, el cuadro “Pirata” deberá enfrentar a Platense, equipo argentino, en una llave que está programada para disputarse en agosto.
Sin embargo, hay una problemática que el elenco aurinegro debe solucionar para llegar con todo a aquella importante fecha: su localía en el Francisco Sánchez Rumoroso.
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Y es que la Conmebol no permite que estadios con un aforo total de menos de 20.000 personas puedan ser utilizados a partir de los octavos de final. El recinto coquimbano tiene una capacidad de 18.500 personas.
Por lo mismo, desde esta semana se pusieron manos a las obras para poder aumentar esos 1.500 de aforo que le restan. Para ello, comenzaron a sacar butacas de la galería norte y sur, dejando solo las bandejas de cemento para ser usadas, lo cual libera espacio para más asistentes.
Las imágenes de las remodelaciones en el Francisco Sánchez Rumoroso
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