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FOTOS. Coquimbo Unido acelera para ser local en su estadio en los octavos de Copa Libertadores: así van las reformas

Conmebol no acepta localías en recintos con menos de 20.000 personas de aforo y el Francisco Sánchez Rumoroso solo puede albergar 18.500 asistentes. Así trabajan los aurinegros para ampliar su capacidad para la llave que se jugará en Agosto.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

FOTO: CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Coquimbo Unido quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores, luego de haber alcanzado la clasificación a octavos de final apenas en su segunda participación. Además, lo hizo como líder de su grupo.

Ahora, en la ronda de los 16 mejores, el cuadro “Pirata” deberá enfrentar a Platense, equipo argentino, en una llave que está programada para disputarse en agosto.

Sin embargo, hay una problemática que el elenco aurinegro debe solucionar para llegar con todo a aquella importante fecha: su localía en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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Y es que la Conmebol no permite que estadios con un aforo total de menos de 20.000 personas puedan ser utilizados a partir de los octavos de final. El recinto coquimbano tiene una capacidad de 18.500 personas.

Por lo mismo, desde esta semana se pusieron manos a las obras para poder aumentar esos 1.500 de aforo que le restan. Para ello, comenzaron a sacar butacas de la galería norte y sur, dejando solo las bandejas de cemento para ser usadas, lo cual libera espacio para más asistentes.

Las imágenes de las remodelaciones en el Francisco Sánchez Rumoroso

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Fotos: @_porelauriyomuero_

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Fotos: @_porelauriyomuero_

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