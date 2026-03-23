Sin descanso. Así está el debut de la Copa de la Liga 2026, torneo que arrancó oficialmente en los últimos días con la primera jornada que finalizó este lunes y que ya este martes comenzará a vivir su segunda fecha.

Para este martes 24 de marzo están programados dos verdaderos partidazos: Universidad de Chile recibe a Unión La Calera, mientras que Deportes Concepción será local ante Colo Colo en Collao.

El miércoles 25 continuará la jornada con tres partidos, donde destacan el choque de Huachipato con Coquimo Unido, así como el Audax Italiano ante Deportes La Serena. Universidad Católica visita a Ñublense en Chillán.

Finalmente, la segunda fecha de la Copa de la Liga se juega el jueves 26 con tres partidos más: Deportes Limache ante Palestino, Universidad de Concepción frente a Cobresal y Everton contra O’Higgins.

Fecha 2 de la Copa de la Liga

Los partidos de la segunda jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 24 de marzo

18:00 hrs | Universidad de Chile vs. Unión La Calera | Estadio Nacional

| 20:30 hrs | Deportes Concepción vs. Colo Colo | Estadio Ester Roa Rebolledo

Miércoles 25 de marzo

18:00 hrs | Ñublense vs. Universidad Católica | Estadio Nelson Oyarzún

| 18:00 hrs | Huachipato vs. Coquimbo Unido | Estadio Huachipato

| 20:30 hrs | Audax Italiano vs. Deportes La Serena | Estadio Bicentenario La Florida

Jueves 26 de marzo