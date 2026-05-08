Felipe Olivero da el gran salto y se corona campeón panamericano adulto de taekwando / Sebastián Miranda / Team Chile

Felipe Olivero sigue dejando el nombre de Chile en lo más alto del taekwondo sudamericano y este viernes volvió a entregarle una medalla dorada al país.

El joven atleta de 22 años se consagró campeón panamericano adulto en la categoría de -68 kilos en Río de Janeiro, luego de vencer al local Joao Víctor Souza por 2-0.

“Sholi” continúa perfilándose como uno de los grandes prospectos de la disciplina en el continente. Si ya en 2025 se había coronado a nivel junior, ahora también comienza a destacar con fuerza en la máxima categoría.

Además, Claudia Gallardo en la categoría de menos de 67 kilos y Joaquín Churchill en menos de 80 kilos sumaron otras dos medallas de bronce para el Team Chile en el torneo disputado en Brasil.