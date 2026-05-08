VIDEO. Felipe Olivero da el gran salto y se corona campeón panamericano adulto de taekwando
Con solo 22 años, el atleta nacional ya puede ser considerado un prospecto mundial en su disciplina.
Felipe Olivero sigue dejando el nombre de Chile en lo más alto del taekwondo sudamericano y este viernes volvió a entregarle una medalla dorada al país.
El joven atleta de 22 años se consagró campeón panamericano adulto en la categoría de -68 kilos en Río de Janeiro, luego de vencer al local Joao Víctor Souza por 2-0.
“Sholi” continúa perfilándose como uno de los grandes prospectos de la disciplina en el continente. Si ya en 2025 se había coronado a nivel junior, ahora también comienza a destacar con fuerza en la máxima categoría.
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Además, Claudia Gallardo en la categoría de menos de 67 kilos y Joaquín Churchill en menos de 80 kilos sumaron otras dos medallas de bronce para el Team Chile en el torneo disputado en Brasil.
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