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VIDEO. O’Higgins doblega a Everton en Viña del Mar y toma el liderato de su grupo en la Copa de la Liga

El equipo de Lucas Bovaglio logró una importante victoria en su visita al Sausalito.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

Este jueves, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, O’Higgins de Rancagua dio el golpe como visitante y derrotó por 2-1 a Everton en el marco de la segunda jornada del Grupo C de la Copa de la Liga 2026.

Los goles que le dieron la victoria al equipo dirigido por Lucas Bovaglio fueron obra de Francisco González (45+1′) y Juan Leiva (76′).

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En tanto, el empate parcial de los ruleteros fue obra de Alan Medina (58′), aunque terminó siendo insuficiente frente a la reacción de los rancagüinos sobre el final.

Con este triunfo, O’Higgins llegó a los 4 puntos para ubicarse en el primer lugar del Grupo C, superando a Everton, que se quedó segundo con 3, Limache con 2 y Palestino con 1.

Ambos cuadros volverán a la acción este fin de semana cuando se dispute la tercera fecha de la Copa de la Liga. O’Higgins se medirá ante Palestino el lunes 30 de marzo, mientras que Everton visitará a Limache el martes 1 de abril.

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