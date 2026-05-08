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“Lo han hecho como el orto”: Nicolás Larraín promete cargar con todo contra la administración del Presidente Kast en show en vivo

El humorista afirmo que sigue con una “posición de derecha”, pero apuntó contra los primeros meses del mandatario.

Felipe Romo

“Lo han hecho como el orto”: Nicolás Larraín promete cargar con todo contra la administración del Presidente Kast en show en vivo

Los primeros días del gobierno de José Antonio Kast han tenido altos y bajos en cuanto a las primeras medidas que han resultado impopulares. El “megaproyecto” y sus recortes en distintos ministerios, sumado al polémico comunicado de “país en quiebra” han afectado a su aprobación.

Sobre esto se refirió el comediante Nicolás Larraín, quien llevará a cabo su show “Todo lo que pienso y que no puedo decir en la tele” donde buscará compartir sus pensamientos más personales sobre el inicio del nuevo gobierno.

Manteniendo mi posición de derecha, creo que lo han hecho como el orto”, adelantó Larraín sobre lo que abordará.

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El comediante chileno también prometió abordar lo que han sido sus 30 años de trayectoria en el mundo del espectáculo, la escena actual de la farándula chilena y su extensa relación con Pablo Mackenna, con quien conduce “En las buenas y en las malas”.

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