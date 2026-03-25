Audax Italiano sigue pisando firme en el Grupo D de la Copa de la Liga y, tras vencer este miércoles a Deportes La Serena, se instala como líder exclusivo, dejando muy rezagada a la Universidad de Chile.

Los “itálicos” se hicieron fuertes en el Estadio Bicentenario de La Florida y se impusieron por 3-1 ante los “papayeros”, que sufrieron de sus propios errores en defensa.

La apertura de la cuenta para los locales llegó tempranamente, en los pies de Giovani Chiaverano (8′), quien aprovechó un error de la defensa granate para definir de gran manera en el mano a mano ante el arquero.

Los floridanos ampliaron la diferencia antes de que finalizara la primera mitad. En esta ocasión, fue Daniel Piña (42′) quien aprovechó un buen centro de Federico Mateos para rematar de cabeza, sin marca, en el área.

El descuento para La Serena llegó en los pies de Matías Marín (57′), quien apareció sin marca para definir sin problemas tras un centro desde el sector izquierdo.

Los dirigidos por Gustavo Lema sentenciaron el partido en los descuentos, cuando Diego Coelho (90+2′) desparramó un defensor en el área cerrando un contraataque de manera magistral y poniendo el 3-1.

Con este resultado, Audax Italiano alcanza la cima del Grupo D de la Copa de la Liga con 6 unidades, siendo escoltado por Unión La Calera con 3. Por su parte, Universidad de Chile y Deportes La Serena cierran la tabla con solo un punto.