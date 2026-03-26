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VIDEOS. Limache y Palestino siguen sin despegar en la Copa de la Liga: la “ley del ex” castiga en Quillota

El cuadro tomatero no pudo sostener su ventaja y terminó lamentando una igualdad ante los árabes por la segunda fecha del Grupo C.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Este jueves, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache y Palestino repartieron puntos en la Copa de la Liga 2026, luego de firmar un empate 1-1 en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

El partido arrancó a favor del equipo dirigido por Víctor Rivero, que logró abrir la cuenta sobre la media hora de juego gracias a Joaquín Montecinos (34′).

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El extremo de 30 años se fabricó una gran jugada dentro del área y sacó un potente derechazo que dejó sin opciones al arquero Sebastián Salas, colocando el 1-0 para los “Tomateros”.

Sin embargo, la visita reaccionó en el complemento. Nelson Da Silva (64′), tras un centro preciso de Vicente Espinoza desde la derecha, cumplió con la “ley del ex” y conectó un certero cabezazo que selló el 1-1 en Quillota.

El empate no favorece a ninguno de los dos equipos. Con este resultado, Deportes Limache se ubicó en el segundo lugar del Grupo C con 2 unidades, mientras que Palestino sigue en el fondo de la tabla con apenas un punto.

El líder de la zona es Everton, que suma 3 puntos y enfrentará esta noche a O’Higgins, que es tercero con una unidad. El partido entre “Ruleteros” y “Celestes” comenzará a las 20:30 horas en el Sausalito de Viña del Mar.

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