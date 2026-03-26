Este jueves, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache y Palestino repartieron puntos en la Copa de la Liga 2026, luego de firmar un empate 1-1 en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

El partido arrancó a favor del equipo dirigido por Víctor Rivero, que logró abrir la cuenta sobre la media hora de juego gracias a Joaquín Montecinos (34′).

El extremo de 30 años se fabricó una gran jugada dentro del área y sacó un potente derechazo que dejó sin opciones al arquero Sebastián Salas, colocando el 1-0 para los “Tomateros”.

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Joaquín Montecinos sacó lo mejor de su repertorio para soltar un zapatazo y colocar el 1-0 de Deportes Limache ante Palestino, en este #MatchdayJueves de la #CopaDeLaLiga2026.



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Sin embargo, la visita reaccionó en el complemento. Nelson Da Silva (64′), tras un centro preciso de Vicente Espinoza desde la derecha, cumplió con la “ley del ex” y conectó un certero cabezazo que selló el 1-1 en Quillota.

🇵🇸⚽💥 ¡Bienvenida la Ley del Ex!



Nelson Da Silva luchó hasta el final y conectó de cabeza para igualar el marcador ante Deportes Limache.#CopaDeLaLiga2026



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El empate no favorece a ninguno de los dos equipos. Con este resultado, Deportes Limache se ubicó en el segundo lugar del Grupo C con 2 unidades, mientras que Palestino sigue en el fondo de la tabla con apenas un punto.

El líder de la zona es Everton, que suma 3 puntos y enfrentará esta noche a O’Higgins, que es tercero con una unidad. El partido entre “Ruleteros” y “Celestes” comenzará a las 20:30 horas en el Sausalito de Viña del Mar.