Assadi hace dudar a Gago: la probable formación de la U para visitar a Unión La Calera

Este domingo 10 de mayo, Universidad de Chile irá por el liderato exclusivo de su grupo en la Copa de la Liga cuando visite a Unión La Calera por la quinta fecha del torneo.

Con solo dos jornadas por delante, los azules comparten la cima de la tabla junto a los “cementeros” y Audax Italiano, todos con siete puntos, mientras que Deportes La Serena cierra el grupo con apenas una unidad.

Por lo mismo, Fernando Gago no planea rotar demasiado en el Nicolás Chahuán Nazar y, de hecho, la formación que prepara sería la que tan buenos resultados le ha dado, con solo una modificación y una pelea abierta en un puesto clave.

Debido a la lesión de Nicolás Ramírez, el principal candidato a reemplazarlo es Franco Calderón, quien le ganaría la pulseada a Bianneider Tamayo y volvería a formar dupla con Matías Zaldivia.

Por otro lado, el puesto que más dudas genera en el entrenador argentino es el de extremo izquierdo, donde Lucas Assadi e Ignacio Vásquez pelean hasta el final por la titularidad. Si bien este último ha venido siendo estelar, el “10” azul también podría quedarse con el puesto para este compromiso.

Con estos antecedentes, y según información de ADN Deportes, la más probable formación de la U para enfrentar a Unión La Calera sería con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en el mediocampo; dejando en ofensiva a Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y a Ignacio Vásquez o Lucas Assadi.