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Coquimbo da el golpe ante Huachipato en Copa de la Liga y no cede ante Colo Colo en la cima del grupo

Los “Piratas” fueron hasta Talcahuano para vencer a los “acereros”, que comienzan a complicarse en el torneo.

Javier Catalán

FOTO RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS

FOTO RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

Continúa la disputa de la Copa de la Liga y el Grupo A del torneo se pone al rojo vivo con el triunfo de Coquimbo Unido sobre Huachipato este martes.

Los “Piratas” no le pierden pisada a Colo Colo y, con la victoria conseguida en Talcahuano, se suman a la cima del certamen junto al conjunto albo.

El actual campeón del fútbol chileno viajó hasta la Región del Biobío para vencer a domicilio a los “acereros” con una solitaria anotación de Salvador Cordero (70′), ya avanzado el segundo tiempo.

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Fue un partido muy parejo, con pocas ocasiones de gol, y como suele ocurrir con el “Barbón”, una vez que abre la cuenta, se repliega y defiende su ventaja con uñas y dientes.

Con este resultado, Coquimbo Unido alcanza a Colo Colo en la cima del Grupo A con 4 puntos, aunque los albos cuentan con mejor diferencia de gol. En tanto, Huachipato y Deportes Concepción se mantienen en el fondo, ambos con solo una unidad.

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