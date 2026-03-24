Colo Colo volvió a los triunfos este martes tras vencer a Deportes Concepción por la Copa de la Liga… y de qué manera.

Los albos regresaron a una línea de cuatro defensores y encontraron un alto nivel de juego, sellando un sólido 3-1 ante el “León de Collao” en calidad de visitante.

El primer gol llegó cuando el primer tiempo ya se iba. En un tiro de esquina de laboratorio, Claudio Aquino jugó rasante con Tomás Alarcón (45+2′), quien desde el vértice del área remató cruzado para poner el 1-0.

En la segunda mitad fue cuando los dirigidos marcaron diferencias, sobre todo con el ingreso de Francisco Marchant, quien con solo tres minutos en cancha habilitó a Álvaro Madrid (64′) para ampliar la ventaja.

Apenas unas jugadas después se invirtieron los roles y fue Madrid quien asistió a Marchant (68′), para que el juvenil sellara la goleada en el Ester Roa Rebolledo.

El descuento para los locales fue obra de Fausto Grillo (90+1′) con un cabeza luego de un tiro de esquina, donde le ganó a todos y dejó a Fernando de Paul inmóvil en el arco.

Con este triunfo, Colo Colo trepa a la cima del Grupo A de la Copa de la Liga con 4 puntos, a la espera del partido que disputarán Huachipato y Coquimbo Unido este miércoles a las 18:00 horas. Por su parte, Deportes Concepción cierra en el fondo con solo una unidad.