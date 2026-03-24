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VIDEO. Gago no puede poner fin al calvario de la U en la Copa de la Liga

El argentino no tuvo un estreno feliz en la banca azul y perdió ante Unión La Calera, complicando sus chances de avanzar a semifinales.

Carlos Madariaga

Gago no puede poner fin al calvario de la U en la Copa de la Liga

Gago no puede poner fin al calvario de la U en la Copa de la Liga / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este martes, Fernando Gago tuvo un amargo inicio en su periplo como entrenador de la U de Chile apenas a tres días de haber comenzado sus trabajos como DT.

Ante 11.647 espectadores en el Nacional, el DT argentino intentó armar un cambio de esquema que finalmente no tuvo frutos ante Unión La Calera.

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Los azules arrancaron de manera intensa sobre la portería rival, más allá de sufrir la temprana lesión de Juan Martín Lucero, que dejó la cancha apenas los 8 minutos de juego.

Con un remate de Marcelo Morales al poste a los 11 minutos como principal chance, Universidad de Chile siguió generándose oportunidades, sin éxito, durante la media hora inicial.

Sin embargo, a los 27 minutos, Sebastián Sáez, con un gran taco, propició la arremetida de Kevin Méndez y el centro para el 1-0 de Unión La Calera, obra de Bayron Oyarzo.

Con el tanto en contra, la U de Chile no tuvo mayor reacción y fue perdiendo fuelle y ritmo.

Unión La Calera se replegó y terminó transformando en figura a su portero Nicolás Avellaneda, que en el segundo lapso contuvo chances claras de Nicolás Vásquez y Marcelo Morales.

Así las cosas, Fernando Gago no pudo debutar con un triunfo en la banca azul, complicando el futuro del equipo en la Copa de La Liga: el elenco universitario laico apenas suma un punto, ubicándose colista del grupo D, lejos de las tres que tiene Audax Italiano, que aún no juega su segundo duelo y que puede escaparse para clasificar a semifinales.

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