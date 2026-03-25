Este miércoles, Ñublense celebró su primera victoria en la Copa de la Liga 2026 tras imponerse por 1-0 a Universidad Católica, en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B, disputado en el Estadio Nelson Oyarzún.

El único gol del compromiso fue obra de Giovanny Ávalos (45+1′). Luego de una gran recuperación de Ignacio Tapia, el joven extremo de 20 años quedó solo frente al arco de Vicente Bernedo y definió con el borde externo del pie derecho para desatar los festejos en Chillán.

En el segundo tiempo, el equipo de Daniel Garnero asumió el protagonismo desde el comienzo e intentó con todo buscar la igualdad. Sin embargo, careció de claridad para vulnerar a un sólido elenco de Juan José Ribera, que supo sostener la ventaja y sumó su primer festejo en el nuevo certamen del fútbol chileno.

Con este triunfo, Ñublense escaló al primer lugar del Grupo B con 4 puntos, mientras que Universidad Católica bajó a la segunda posición con 3 unidades. Eso sí, la tabla aún podría cambiar, a la espera del duelo entre Universidad de Concepción (0) y Cobresal (1), que jugarán este jueves a las 20:30 horas en el Ester Roa.

En la tercera jornada de la Copa de la Liga, los “Diablos Rojos” visitarán al “Campanil” el lunes 30 de marzo a las 20:30 horas en Collao. Ese mismo día, la UC jugará ante los “Mineros” desde las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Revisa el gol de la victoria de Ñublense sobre Universidad Católica