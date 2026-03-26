Este jueves por la noche, después de una larga semana, la acción de la segunda jornada por la Copa de la Liga 2026 llegó a su final, y entre sus partidos destacados estuvo la victoria de la Universidad de Concepción sobre Cobresal.

Tras un intenso primer tiempo, Franco Frías (52′) adelantó a los ‘mineros’, pero el ex Universidad de Chile, Jeison Fuentealba (73′ y 76′) se enmarcó con un espectacular doblete para dar vuelta el marcador a favor del ‘campanil’.

Con la victoria, Universidad de Concepción sumó tres puntos y dejó a Cobresal como colista del Grupo B con una sola unidad. El puntero es Ñublense con 4 puntos, seguido por la Universidad Católica con 3 pts.

En la próxima fecha, el ‘campanil’ volverá a ser local, esta vez ante Ñublense, mientras que Cobresal recibirá en El Salvador a la Universidad Católica.