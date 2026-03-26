VIDEO. Ojo Gago: ex volante de la U dio vuelta el marcador para que la Universidad de Concepción venciera a Cobresal
El ‘campanil’ tuvo a Jeison Fuentealba como la gran figura del encuentro.
Este jueves por la noche, después de una larga semana, la acción de la segunda jornada por la Copa de la Liga 2026 llegó a su final, y entre sus partidos destacados estuvo la victoria de la Universidad de Concepción sobre Cobresal.
Tras un intenso primer tiempo, Franco Frías (52′) adelantó a los ‘mineros’, pero el ex Universidad de Chile, Jeison Fuentealba (73′ y 76′) se enmarcó con un espectacular doblete para dar vuelta el marcador a favor del ‘campanil’.
Con la victoria, Universidad de Concepción sumó tres puntos y dejó a Cobresal como colista del Grupo B con una sola unidad. El puntero es Ñublense con 4 puntos, seguido por la Universidad Católica con 3 pts.
En la próxima fecha, el ‘campanil’ volverá a ser local, esta vez ante Ñublense, mientras que Cobresal recibirá en El Salvador a la Universidad Católica.
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