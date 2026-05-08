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VIDEO. Carabineros detiene a joven de 18 años con armamento en cercanías de sede Duoc UC en Maipú

El operativo se gestó tras una denuncia del personal de seguridad del recinto, quienes alertaron sobre la presencia de un individuo presuntamente armado en las inmediaciones del centro educativo.

Mario Vergara

Carabineros detiene a joven de 18 años con armamento en cercanías de sede Duoc UC en Maipú

Carabineros detiene a joven de 18 años con armamento en cercanías de sede Duoc UC en Maipú / Mario Vergara

Personal de la 29ª Comisaría de Carabineros concretó la detención de un joven de 18 años durante la tarde de este viernes en las inmediaciones del Centro Educacional Duoc, ubicado en la comuna de Maipú. El procedimiento se registró aproximadamente a las 18:15 horas en la intersección de calle 5 de Abril con Bahía Blanca, en la Región Metropolitana.

La intervención policial se originó tras una alerta emitida por el personal de seguridad del propio recinto educativo. Mediante un llamado telefónico, los vigilantes denunciaron la presencia de un individuo que, de acuerdo con su vestimenta, se encontraría realizando venta de drogas y portando un arma de fuego en el perímetro del establecimiento.

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Ante el requerimiento, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) se trasladaron al lugar para verificar la denuncia. Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto intentó darse a la fuga, sin embargo, fue rápidamente interceptado, reducido y detenido por los agentes sin que se registraran incidentes mayores durante la captura.

En el registro preventivo de sus vestimentas, Carabineros incautó un arma tipo fogueo y diversos cartuchos calibre 12 de escopeta. Desde la institución uniformada señalaron que el imputado, pese a la gravedad de los elementos que portaba en la vía pública, no registra antecedentes policiales previos.

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