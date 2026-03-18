FOTOS. Partidazos para elegir: así se jugarán los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26
Este miércoles quedaron confirmados los ocho invitados para la siguiente ronda del principal torneo de clubes del mundo.
Miércoles por la noche en el Viejo Continente, y con tres partidos en paralelo, la fiesta de los ocho mejores en la UEFA Champions League 2026-27 quedó cerrada.
Liverpool, Bayern Múnich y Atlético Madrid se metieron en la siguiente fase del principal torneo de clubes del mundo y, en lo mismo, quedaron estructurados los 4tos de final con partidazos en la previa.
El actual campeón, PSG se volverá a ver las caras con el Liverpool. Real Madrid tendrá un duro examen ante el siempre favorito Bayern Múnich.
En las otras llaves, Sporting Lisboa desafiará al máximo favorito de la presente versión, Arsenal y, finalmente, el FC Barcelona buscará revancha de lo sucedido en la Copa del Rey ante el Atlético Madrid.
Los partidos de ida se jugarán el 7 y 8 de abril, mientras que las revanchas será programadas para el 14 y 15 del mismo mes.
Los 4tos de final de la UEFA Champions League 2026-27
Partidos de IDA
- PSG vs. Liverpool
- Real Madrid vs. Bayern Múnich
- FC Barcelona vs. Atlético Madrid
- Sporting Lisboa vs. Arsenal
Partidos de VUELTA
- Liverpool vs. PSG
- Bayern Múnich vs. Real Madrid
- Atlético Madrid vs. FC Barcelona
- Arsenal vs. Sporting Lisboa
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