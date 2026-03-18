FC Barcelona y Atlético Madrid protagonizarán una de las mejores llaves de 4tos

Miércoles por la noche en el Viejo Continente, y con tres partidos en paralelo, la fiesta de los ocho mejores en la UEFA Champions League 2026-27 quedó cerrada.

Liverpool, Bayern Múnich y Atlético Madrid se metieron en la siguiente fase del principal torneo de clubes del mundo y, en lo mismo, quedaron estructurados los 4tos de final con partidazos en la previa.

El actual campeón, PSG se volverá a ver las caras con el Liverpool. Real Madrid tendrá un duro examen ante el siempre favorito Bayern Múnich.

En las otras llaves, Sporting Lisboa desafiará al máximo favorito de la presente versión, Arsenal y, finalmente, el FC Barcelona buscará revancha de lo sucedido en la Copa del Rey ante el Atlético Madrid.

Los partidos de ida se jugarán el 7 y 8 de abril, mientras que las revanchas será programadas para el 14 y 15 del mismo mes.

Los 4tos de final de la UEFA Champions League 2026-27

Partidos de IDA

PSG vs. Liverpool

Real Madrid vs. Bayern Múnich

FC Barcelona vs. Atlético Madrid

Sporting Lisboa vs. Arsenal

Partidos de VUELTA

Liverpool vs. PSG

Bayern Múnich vs. Real Madrid

Atlético Madrid vs. FC Barcelona

Arsenal vs. Sporting Lisboa