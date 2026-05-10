La contundente respuesta de Cecilia Pérez tras allanamiento en Azul Azul: “A la U no se le toca...”

El caso Sartor golpeó duramente a Universidad de Chile durante la última semana, producto de un allanamiento en el Centro Deportivo Azul (CDA) que también involucró la fiscalización a 15 funcionarios del club.

Este incidente fue abordado en una conferencia por la nueva presidente de los azules Cecilia Pérez, quien dejó en claro la postura de club en medio de la investigación que involucró a su ex dirigente Michael Clark.

“Fue una semana compleja en los extradeportivo, en lo deportivo el plantel, cuerpo técnico y la gerencia de Manuel (Mayo) han tenido claridad. Hay que mantener todo separado para que el plantel masculino y femenino puedan concentrarse y que les vaya bien”, comenzó.

“Sin duda fue desagradable para los funcionarios y funcionarias. Yo estuve todo el día hasta que se fue el último de nuestros funcionarios”, resaltó la ex ministra.

La presidenta de Azul Azul enfatizó que el club colaboró activamente en la orden judicial, pero también apuntó a las autoridades al “no avisar” que llevarían a cabo este allanamiento.

Además informó que se solicitó el concurso de quiebra para Sartor, aclarando que “no tiene propiedad en las acciones ni cuotas del fondo de inversión privado Tactical Sport”.

“Les puedo decir que voy a defender al club con valentía y todas las garras que correspondan. Porque a Universidad de Chile no se le toca, ni se le pasa a llevar ni a sus hinchas, ni a sus funcionarios”, cerró la funcionaria.