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Chayanne conquista las redes con especial saludo por el Día de la Madre

El cantante puertorriqueño compartió un video dedicado a sus seguidoras en esta jornada de celebración, generando una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.

Verónica Villalobos

Chayanne conquista las redes con especial saludo por el Día de la Madre

Santiago

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, el cantante puertorriqueño Chayanne volvió a conquistar a sus fanáticos tras publicar un especial saludo dedicado a todas las mamás en su cuenta de Instagram.

El artista, conocido por sus seguidores chilenos como el “Padre de Chile”, compartió un registro audiovisual donde aparece sosteniendo un ramo de flores mientras entrega un afectuoso mensaje. “Mi amor, hoy es un día especial. Feliz Día de las Madres. Esto es para ti”, expresó en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La publicación generó cientos de comentarios de fanáticas que reaccionaron al gesto del intérprete de “Torero”, quien nuevamente se transformó en tendencia durante esta fecha familiar.

Además, en la descripción del post, el cantante profundizó en el significado de la celebración y dedicó palabras a las madres. “Cómo olvidar uno de los días más bonitos y especiales del año... El día de las mujeres que nos enseñaron el verdadero significado del amor... Feliz Día de las Madres”, escribió.

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