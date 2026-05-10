Sociedades científicas responden a Kast por financiamiento a investigaciones: “Una comprensión parcial y reduccionista del conocimiento”

Durante esta semana, más de 30 sociedades científicas y académicas difundieron una carta abierta en la que cuestionaron las declaraciones del Presidente José Antonio Kast sobre el uso de recursos públicos en investigación, defendiendo el rol estructural de la ciencia en el desarrollo del país.

El documento, titulado “Ciencia, conocimiento y medio ambiente: bienes que Chile no puede sacrificar”, surgió luego de que el Mandatario, en una actividad en Puerto Montt, pusiera en duda el impacto de algunos estudios financiados por el Estado.

“A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno ”, afirmó en uno de sus encuentros “Presidente Presente”.

En ese contexto, las organizaciones científicas firmantes advirtieron que las recientes señales reflejan “una comprensión parcial y preocupantemente reduccionista del conocimiento, de los ecosistemas y del rol del Estado en el desarrollo de la sociedad”.

En la carta, además, subrayaron que el conocimiento científico requiere condiciones sostenidas para desarrollarse. “El conocimiento científico no surge espontáneamente ni se sostiene por inercia”, indicaron, enfatizando la necesidad de financiamiento estable, institucionalidad sólida y trabajo acumulado por años.

“Detrás de cada avance que hoy damos por sentado —un tratamiento médico, una variedad agrícola resistente a la sequía, un protocolo de manejo de aguas— hay décadas de investigación acumulada”, señala el texto.

Asimismo, rechazaron evaluar la investigación únicamente por sus efectos inmediatos en el empleo o la productividad y aseguraron que “reducir el valor de la investigación académica a los empleos directos que genera en el corto plazo es una confusión de escala temporal con consecuencias reales”, afirman.

“Los libros, artículos y publicaciones científicas no son adornos del sistema académico”, sostienen, agregando que constituyen mecanismos esenciales de validación, memoria y transferencia.

El documento concluye que “la única salida estructural requiere una inversión sostenida en ciencia, educación e innovación”, como base para el desarrollo a largo plazo del país.