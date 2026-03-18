El pasado martes, el Newcastle recibió en el St. James Park al Barcelona por la ida de los octavos de final de Champions League. Encuentro que finalizó igualado a 1-1 y que sembró dudas sobre la capacidad goleadora del conjunto “Blaugrana” en este torneo.

Sin embargo, en la vuelta se volvieron a ver las caras, pero esta vez en el Camp Nou, donde los locales llegaron con la presión de demostrar su hegemonía en Europa. La lluvia de goles comenzó rápidamente con el tanto de Raphinha al minuto 6, seguido del empate de Anthony Elanga a los 15.

Posteriormente, Marc Bernal sumó para los de Hansi Flick y nuevamente el atacante sueco volvió a poner la paridad momentánea.

No obstante, el elenco catalán encendió la aplanadora: con los tantos de Lamine Yamal de penal, Fermin, doblete de Lewandowski y la guinda de la torta por parte Raphinha, cerraron una abultada goleada de 7-2 a su favor

Con el marcador global de 8-3, el Barcelona avanzó a cuartos de final y deja eliminado al Newcastle. De esta manera, el cuadro “culé”, vuelve nuevamente a pisar fuerte en la máxima justa europea, demostrando que tiene uno de los mejores planteles del “Viejo Continente”.