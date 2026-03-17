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VIDEOS. Arsenal avanza sin despeinarse a cuartos de final de la Champions League y sigue vivo en todas las competencias del año

Los “Gunners” zanjaron con suficiencia su llave ante el Bayer Leverkusen.

Carlos Madariaga

Arsenal avanza sin despeinarse a cuartos de final de la Champions League y sigue vivo en todas las competencias del año

Arsenal avanza sin despeinarse a cuartos de final de la Champions League y sigue vivo en todas las competencias del año / Rob Newell - CameraSport

En el Emirates Stadium de Londres, el Arsenal recibía al Bayer Leverkusen con la incertidumbre de haber empatado en Alemania por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Sin embargo, el puntero de la Premier League no dio espacio a duda y desde un comienzo manejó el ritmo de partido sobre los germanos.

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Fue así las cosas que, luego de algunas chances de Leandro Trossard y Gabriel Magalhaes, fue Eberechi Eze quien, a los 36 minutos, rompió el cero con un fantástico remate desde fuera del área.

Bayer Leverkusen no tuvo mayor reacción en cancha y a los 63 minutos, con un ajustado tiro, el inglés Declan Rice puso el 2-0 con el que se cerró la llave.

Con el 3-1 en el global, Arsenal se metió en los cuartos de final y con “cuadro abierto”, considerando que en la ronda de los ocho mejores se medirán con el Sporting Lisboa.

Así las cosas, el elenco de Mikel Arteta sigue con vida en todas las competencias y el domingo buscará su primer título de la temporada disputando la final de la Carabao Cup ante el Manchester City en Wembley.

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