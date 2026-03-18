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VIDEOS. Liverpool cierra en tres minutos la remontada ante Galatasaray para meterse entre los ocho mejores de la Champions League

Los “Reds” golearon al elenco turco para despejar dudas tras haber perdido la ida.

Carlos Madariaga

Liverpool cierra en tres minutos la remontada ante Galatasaray para meterse entre los ocho mejores de la Champions League

Liverpool cierra en tres minutos la remontada ante Galatasaray para meterse entre los ocho mejores de la Champions League / Liverpool FC

Liverpool tenía la misión este miércoles de afrontar la llave de los octavos de final de la Champions League entrando a Anfield en desventaja luego de haber perdido 1-0 en la ida ante Galatasaray.

Sin embargo, con su gente, los “Reds” controlaron desde un comienzo el partido, evitando que los turcos siquiera pudieran contragolpear.

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Liverpool fue avanzando poco a poco hasta la portería rival y al minuto 25 igualó la llave con un gol de pizarrón luego que Alexis MacAllister habilitara con un tiro libre rasante a un solitario Dominik Szoboszlai.

Ugurcan Cakir se transformó en la gran figura del Galatasaray, conteniendo diversas ocasiones del Liverpool, incluyendo un penal que tuvo Mohamed Salah en los descuentos del primer lapso.

Sin embargo, en el segundo lapso, los ingleses mostraron toda su efectividad y en tres minutos cerraron la llave: Hugo Ekitike a los 52 minutos y Ryan Gravenberch a los 53 consolidaron la ventaja inglesa.

Ya con el relajo de la ventaja clara, Mohamed Salah selló la jornada soñada en Anfield con un fantásico disparo al minuto 62.

Con esta contundente presentación, Liverpool enfrentará en cuartos de final de la Champions League al PSG, donde buscarán su revancha contra el cuadro galo, que lo eliminó en octavos de final el año pasado de este mismo torneo.

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