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VIDEOS. Real Madrid no deja espacio a dudas y despacha al Manchester City de la Champions League 2025-2026

El conjunto “merengue” se impuso en la ida y en la vuelta volvió a reafirmar su poderío en el torneo europeo al ganar en Inglaterra.

Damián Riquelme

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Getty Images / NurPhoto

El pasado miércoles 11, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Manchester City por la ida de los octavos de final de Champions League, donde el conjunto merengue se impuso en casa 3-0, con un hat trick de Federico Valverde.

En la vuelta se volvieron a ver las caras, pero esta vez en el Etihad Stadium, donde los locales llegaron con la pesada carga de revertir el resultado sufrido en Chamartín y, por otro lado, los de Álvaro Arbeloa debían aguantar el resultado para imponerse en el global.

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Sin embargo, todo comenzó a resolverse al minuto 20, cuando un disparo de los españoles fue despejado con la mano por Bernardo Silva, cuestión que el árbitro resolvió expulsándolo: Vinicius Jr. cambiaría la sanción por gol desde el punto penal.

Sin embargo, el elenco “Citicenz” no se quedó atrás. Al minuto 41, Erling Haaland puso la igualdad con un tanto que pilló mal parados a los defensores blancos. Luego, en el segundo tiempo, las fuerzas se anularon, pero a último minuto terminó cayendo el segundo tanto del brasileño, sellando de esta manera, la victoria de la Casa Blanca.

Con un global de 5-1, el Real Madrid avanza a cuartos de final y deja eliminado al Manchester City, pisando fuerte en Europa y demostrando una vez más su autoridad en la Champions League.

Revisa el último gol de Vinicius Jr

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