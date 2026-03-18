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VIDEOS. No hubo milagro: Tottenham venció al Atlético de Madrid, pero no le alcanzó para evitar la eliminación en Champions

Ahora, los “colchoneros” tendrán un duro rival en los cuartos de final del torneo europeo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Julian Finney

Este miércoles, el Atlético de Madrid cerró su clasificación a los cuartos de final de la Champions League pese a caer frente al Tottenham por 3-2, pero que poco importó tras el 5-2 que cosecharon en España (global: 7-5).

En Londres, los Spurs comenzaron ganando y abrieron una cuota de ilusión de remontada en sus hinchas. El autor del tanto fue Randal Kolo Muani (30′), quien entró solo en el área para anotar de cabeza.

Pero la ilusión de los ingleses duró apenas unos minutos tras el entretiempo, ya que, al volver del descanso, fue Julián Álvarez (47′) quien puso el empate en el marcador.

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Si bien el Tottenham volvió a adelantarse minutos más tarde con anotación de Xavi Simons (52′), todo se acabó con la nueva igualdad de David Hancko (75′) para los “colchoneros”.

Finalmente, ya en los descuentos, Simons (90+1′) volvió a recortar distancias para los londinenses con anotación de penal.

Ahora, los Spurs deberán centrar sus esfuerzos en conservar la categoría en la Premier League, mientras que el Atlético de Madrid enfrentará en los cuartos de final de la Champions League al FC Barcelona.

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