Este miércoles, el Atlético de Madrid cerró su clasificación a los cuartos de final de la Champions League pese a caer frente al Tottenham por 3-2, pero que poco importó tras el 5-2 que cosecharon en España (global: 7-5).

En Londres, los Spurs comenzaron ganando y abrieron una cuota de ilusión de remontada en sus hinchas. El autor del tanto fue Randal Kolo Muani (30′), quien entró solo en el área para anotar de cabeza.

¡¡RANDAL!! Kolo Muani apareció SOLO en el área y, de cabeza, marcó el 1-0 de Tottenham sobre Atlético de Madrid (3-5 global) para soñar con cuartos de final.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SF2XtPhOtR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026

Pero la ilusión de los ingleses duró apenas unos minutos tras el entretiempo, ya que, al volver del descanso, fue Julián Álvarez (47′) quien puso el empate en el marcador.

¡¡PFF, ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ EL 1-1 (6-3 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. TOTTENHAM. ¡GOLAZO!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/i7Ud22dzrx — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026

Si bien el Tottenham volvió a adelantarse minutos más tarde con anotación de Xavi Simons (52′), todo se acabó con la nueva igualdad de David Hancko (75′) para los “colchoneros”.

ASISTENCIA DE JULIÁN: Álvarez ejecutó el centro y Hancko ganó de cabeza para sentenciar el 7-4 global del Atlético de Madrid sobre Tottenham.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mQdk2Hmso0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026

Finalmente, ya en los descuentos, Simons (90+1′) volvió a recortar distancias para los londinenses con anotación de penal.

Ahora, los Spurs deberán centrar sus esfuerzos en conservar la categoría en la Premier League, mientras que el Atlético de Madrid enfrentará en los cuartos de final de la Champions League al FC Barcelona.