VIDEOS. Bayern Múnich liquida con abultada cuenta al Atalanta y se enfrentará al Real Madrid en cuartos de Champions League
Con un global de 10-2, los “bávaros” se metieron con comodidad a la siguiente fase, donde chocarán con su “bestia negra” a nivel continental
El pasado martes, el Atalanta recibió en el New Balance Arena al Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de Champions League, cruce que terminó con goleada 6-1 a domicilio de los “Bávaros”, que amarraron tempranamente su paso a cuartos de final.
Revisa también:
En la vuelta en el Allianz Arena, la tónica del partido fue la misma, los entrenados por Vincent Kompany activaron la “aplanadora alemana” con un gol de Harry Kane a los 26 minutos y posteriormente su doblete al minuto 54.
A los 56 minutos Kennart Karl amplió la cuenta, la que Luis Díaz engrosaría cuatro minutos después. Finalmente, Lazar Samardžić anotó el tanto del honor para los de Bérgamo, sellando el marcador final de 4-1.
Con el abismal marcador global de 10-2, el Bayern Múnich avanzó a cuartos de final, dejando eliminado de la competencia al Atalanta. En la siguiente fase, los alemanes se encontrarán con nada más y nada menos que con el Real Madrid, que viene de dejar fuera al Manchester City.
La última vez que chocaron estos dos gigantes del “Viejo Continente” fue en la temporada 2023/24 en semifinales, donde el cuadro “merengue” logró el pase a la final tras una remontada épica en el partido de vuelta.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.