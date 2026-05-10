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Fue mundialista en la Roja de Nelson Acosta y dejó un mensaje para su ex DT: “Él es un guerrero...”

Cristián Castañeda se refirió al delicado estado de salud del recordado ex entrenador de la selección chilena.

Felipe Romo

Fue mundialista en la Roja de Nelson Acosta y dejó un mensaje para su ex DT: “Él es un guerrero...”

Nelson Acosta fue internado en Rancagua en horas de la noche tras presentar dificultades con su estado avanzado de alzheimer, y de momento los detalles de su diagnóstico actual se mantienen en reserva.

Esto generó preocupación en el fútbol chileno y las reacciones no tardaron en llegar. Una de ellas vino de su ex dirigido en la selección chilena, Cristián Castañeda.

La verdad que estoy muy consternado porque hace rato que don Nelson (Acosta) no viene con buena salud. Estamos siempre preocupados”, comentó “Scooby” en conversación con ADN Deportes.

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“Últimamente hemos sabido por gente externa del estado de salud de él. Ya no es el mismo del que era cuando nos dirigía y tuvimos tantos éxitos en la selección”, agregó.

Sin embargo Casteñeda afirmó que “espera que pueda salir de esta” ya que Acosta “siempre se ha levantado por lo guerrero que es”.

Por supuesto esto lo conversamos con todos los que hemos compartido con él y estamos todos en las mismas esperando que todo resulte bien”, cerró.

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