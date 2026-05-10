Minero de 74 años muere tras derrumbe en faena de Combarbalá

Santiago

Un trabajador minero de 74 años murió durante la noche del sábado tras un derrumbe registrado al interior de una faena minera en la comuna de Combarbalá, región de Coquimbo.

El accidente ocurrió en el sector de Quebrada Grande, en la localidad de El Huacho, donde un desprendimiento de tierra y material rocoso dejó atrapado al adulto mayor mientras realizaba labores al interior de la mina.

Según información entregada por medios locales, la familia del trabajador alertó a las autoridades tras notar que no había regresado a su domicilio. Equipos de rescate y personal de Carabineros concurrieron al lugar para realizar las labores de búsqueda y extracción.

Pese a los esfuerzos, cerca de las 21:00 horas funcionarios del Hospital de Combarbalá confirmaron el fallecimiento del minero producto de aplastamiento. La víctima fue identificada como Heriberto Domingo Ossandón Ossandón.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) lamentaron el deceso e informaron que un equipo regional se trasladó hasta la zona para reunir antecedentes e iniciar la investigación correspondiente. Además, por instrucción del Ministerio Público, se dispusieron diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente, junto con la concurrencia del Servicio Médico Legal.