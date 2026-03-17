El pasado miércoles, el Bodo/Glimt recibió en Aspmyra Stadion al Sporting de Lisboa por la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto nórdico se impuso en casa por 3-0, asegurando así una gran ventaja.

En la vuelta se volvieron a ver las caras, pero esta vez en el Estadio José Alvalade, donde los locales llegaron con la pesada carga de revertir el resultado sufrido en territorio noruego, y por otro lado el conjunto “amarillo” debía aguantar el resultado para imponerse en el global.

Sin embargo, los portugueses se pusieron en ventaja al minuto 34 con gol de Gonçalo Inácio. Ante este constante ataque luso, en el segundo tiempo Pedro Gonçalves y Luis Javier Suárez igualaron el marcador general 3-3, llevando de esta manera el juego a alargue.

Los entrenados por Rui Borges continuaron desplegando todas las armas en la ofensiva y, con un rápido gol al minuto 92 de Maximiliano Araújo y al 122 de Rafael Nel, sellaron una remontada épica sin precedentes en su historial en la máxima competición europea.

Pese al esfuerzo heroico de los noruegos, que llegaron a soñar con la clasificación tras aquel contundente resultado en la ida, el 5-3 global termina por despertar al Bodo/Glimt de su sueño europeo en una noche donde la jerarquía del Sporting Liboa pesó más que la ilusión.

Los hombres de Kjetil Knutsen se despiden de la Champions League con la frente en alto, habiendo forzado al campeón portugués al límite y sumando victorias ante grandes del continente como Manchester City, Inter de Milan y Atlético de Madrid.

Revisa los agónicos goles de la victoria