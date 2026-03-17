;

VIDEO. Con una remontada épica en Portugal, Sporting de Lisboa elimina al Bodo/Glimt de la Champions League

Con este triunfo por el global, los portugueses avanzaron a cuartos de final de la “Orejona” pese a haber sido goleados en la ida.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Gualter Fatia

El pasado miércoles, el Bodo/Glimt recibió en Aspmyra Stadion al Sporting de Lisboa por la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto nórdico se impuso en casa por 3-0, asegurando así una gran ventaja.

En la vuelta se volvieron a ver las caras, pero esta vez en el Estadio José Alvalade, donde los locales llegaron con la pesada carga de revertir el resultado sufrido en territorio noruego, y por otro lado el conjunto “amarillo” debía aguantar el resultado para imponerse en el global.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, los portugueses se pusieron en ventaja al minuto 34 con gol de Gonçalo Inácio. Ante este constante ataque luso, en el segundo tiempo Pedro Gonçalves y Luis Javier Suárez igualaron el marcador general 3-3, llevando de esta manera el juego a alargue.

Los entrenados por Rui Borges continuaron desplegando todas las armas en la ofensiva y, con un rápido gol al minuto 92 de Maximiliano Araújo y al 122 de Rafael Nel, sellaron una remontada épica sin precedentes en su historial en la máxima competición europea.

Pese al esfuerzo heroico de los noruegos, que llegaron a soñar con la clasificación tras aquel contundente resultado en la ida, el 5-3 global termina por despertar al Bodo/Glimt de su sueño europeo en una noche donde la jerarquía del Sporting Liboa pesó más que la ilusión.

Los hombres de Kjetil Knutsen se despiden de la Champions League con la frente en alto, habiendo forzado al campeón portugués al límite y sumando victorias ante grandes del continente como Manchester City, Inter de Milan y Atlético de Madrid.

Revisa los agónicos goles de la victoria

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad