Este martes, el Paris Saint-Germain volvió a consolidarse como uno de los grandes favoritos a repetir el título de la Champions League, tras eliminar al Chelsea en octavos de final con dos goleadas.

Si el partido de ida ya había sido una sangría para los ingleses, cayendo por 5-2 en Francia, ahora volvieron a sufrir el poderío ofensivo de los dirigidos por Luis Enrique, cayendo 3-0 en el Stamford Bridge, sellando el 8-2 en el global.

Los parisinos abrieron la cuenta rápidamente en Londres con gol de Khvicha Kvaratskhelia (6′), quien aprovechó el error de Mamadou Sarr para definir sin problemas en el mano a mano frente al portero.

El segundo cayó pocas jugadas después, en los pies de Bradley Barcola (14′), que, tras un centro rasante desde la derecha, controló con el pie izquierdo y, en el aire, sacó un remate potente con la derecha.

La llave se cerró con la anotación de Senny Mayulu (62′) en el segundo tiempo, quien, con un zurdazo desde la media luna del área, dejó parado a Robert Sánchez.

Con esta aplastante victoria, el PSG asegura su lugar en los cuartos de final de la Champions League, donde se verá las caras con el ganador de la llave entre Galatasaray (1) y Liverpool (0), que jugarán mañana a las 17:00 horas de Chile.