Con la U de local, salidas riesgo para Colo Colo y la UC: así se jugará la fecha seis del Campeonato Nacional 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

Con el cierre de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026, la mirada de los fanáticos se pusieron en la próxima jornada.

La sexta fecha de la Liga de Primera arrancará con dos partidos el viernes 6 de marzo, con Deportes La Serena ante Unión La Calera y Deportes Concepción contra Ñublense.

El sábado 7 habrá cuatro juegos, donde destaca la visita de Colo Colo al Audax Italiano y la de la UC a O’Higgins.

El domingo 8 solo hay un partido en agenda, el choque de Palestino ante Cobresal y el cierre de acción será el lunes 9, cuando la Universidad de Chile reciba a la Universidad de Concepción.

La programación de la fecha 6 del Campeonato Nacional 2026

Viernes 6 de marzo

18:00 horas | Deportes La Serena vs. Unión La Calera | La Portada

| 20:30 horas | Deportes Concepción vs. Ñublense | Ester Roa Rebolledo

Sábado 7 de marzo

12:00 horas | Huachipato vs. Coquimbo Unido | Estadio Huachipato

| 12:00 horas | Everton vs. Deportes Limache | Sausalito

| 18:00 horas | Audax Italiano vs. Colo Colo | Bicentenario La Florida

| 20:30 horas | O’Higgins vs. Universidad Católica | Codelco El Teniente

Domingo 8 de marzo

20:30 horas | Palestino vs. Cobresal | Municipal La Cisterna

Lunes 9 de marzo

20:00 horas | Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción | Estadio Nacional