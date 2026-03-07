Colo Colo noquea de entrada al Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y seguir peleando por el título / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo supo sacudirse de la derrota del Superclásico la semana pasada y, ante 3.204 espectadores, el cuadro albo volvió a ganar en la Liga de Primera luego de vencer al Audax Italiano en La Florida.

Los albos supieron sacar ventaja tempranamente, descolocando al elenco local, considerando que anotaron en su primera llegada a la portería de Tomás Ahumada.

Todo luego de un desborde rápido de Lautaro Pastrán, quien centró para la arremetida de Maximiliano Romero para el 1-0 del “Cacique”.

Audax Italiano lució descolocado, considerando que no fue capaz de propiciarse chances claras sobre la portería de Fernando de Paul.

Tras la media hora de juego, los albos pudieron ampliar la ventaja, incluyendo un mano a mano de Pastrán al minuto 35 tras un error en la salida de los “tanos” y un desborde Jeyson Rojas al minuto 41.

En el tiempo complementario, Maximiliano Romero pudo festejar su doblete cuando la pelota apenas traspasaba la línea de sentencia al minuto 54, pero el tanto se invalidó por posición de adelanto.

El “Cacique” insistió y, en ese dominio, Javier Correa pudo redimirse, pero con Ahumada quedando corto al salir a buscar un centro, falló un cabezazo en inmejorable posición al minuto 79. Luego, a los 90, junto a Leandro Hernández, comandó un contragolpe y su disparo se desvió por poco.

Audax Italiano metió presión en los últimos minutos, pero no tuvo profundidad y terminó lamentando la derrota que los deja aún con 7 puntos, mientras que Colo Colo logró llegar a los 12 puntos, alcanzando la cima de la Liga de Primera a la espera de lo que haga la UC ante O’Higgins.