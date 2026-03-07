;

VIDEOS. Colo Colo noquea de entrada al Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y seguir peleando por el título

El “Cacique” se impuso con claridad y sacó provecho del cambio de esquema, utilizando a Arturo Vidal como central.

Carlos Madariaga

Colo Colo noquea de entrada al Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y seguir peleando por el título

Colo Colo noquea de entrada al Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y seguir peleando por el título / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo supo sacudirse de la derrota del Superclásico la semana pasada y, ante 3.204 espectadores, el cuadro albo volvió a ganar en la Liga de Primera luego de vencer al Audax Italiano en La Florida.

Los albos supieron sacar ventaja tempranamente, descolocando al elenco local, considerando que anotaron en su primera llegada a la portería de Tomás Ahumada.

Revisa también:

ADN

Todo luego de un desborde rápido de Lautaro Pastrán, quien centró para la arremetida de Maximiliano Romero para el 1-0 del “Cacique”.

Audax Italiano lució descolocado, considerando que no fue capaz de propiciarse chances claras sobre la portería de Fernando de Paul.

Tras la media hora de juego, los albos pudieron ampliar la ventaja, incluyendo un mano a mano de Pastrán al minuto 35 tras un error en la salida de los “tanos” y un desborde Jeyson Rojas al minuto 41.

En el tiempo complementario, Maximiliano Romero pudo festejar su doblete cuando la pelota apenas traspasaba la línea de sentencia al minuto 54, pero el tanto se invalidó por posición de adelanto.

El “Cacique” insistió y, en ese dominio, Javier Correa pudo redimirse, pero con Ahumada quedando corto al salir a buscar un centro, falló un cabezazo en inmejorable posición al minuto 79. Luego, a los 90, junto a Leandro Hernández, comandó un contragolpe y su disparo se desvió por poco.

Audax Italiano metió presión en los últimos minutos, pero no tuvo profundidad y terminó lamentando la derrota que los deja aún con 7 puntos, mientras que Colo Colo logró llegar a los 12 puntos, alcanzando la cima de la Liga de Primera a la espera de lo que haga la UC ante O’Higgins.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad