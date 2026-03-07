;

Everton da la sorpresa ante Deportes Limache y Coquimbo Unido golpea a Huachipato en su casa

Ambos partidos se jugaron en simultáneo este sábado, por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

Dos duelos se jugaron en simultáneo este sábado en el Campeonato Nacional. En Viña del Mar, Everton logró un ajustado triunfo 1-0 ante Deportes Limache, mientras que, en Talcahuano, Coquimbo Unido venció 3-1 al local Huachipato.

Los “ruleteros” dejaron los tres puntos en casa gracias al solitario gol de Cristian Palacios, quien abrió la cuenta al minuto 67.

Por su parte, el “Pirata” se llevó la victoria en la región del Biobío con goles de Martín Mundaca (5′), Alejandro Azocar (72′) y Cristian Zavala (90+8′). En el cuadro “acerero” descontó Lionel Altamirano (90+2′).

Everton llegó a los 6 puntos con este triunfo, mientras que Coquimbo Unido alcanzó las 9 unidades tras ganar en Talcahuano. En tanto, Deportes Limache y Huachipato se mantienen con 11 y 9 puntos, respectivamente.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad