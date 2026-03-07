Everton da la sorpresa ante Deportes Limache y Coquimbo Unido golpea a Huachipato en su casa

Dos duelos se jugaron en simultáneo este sábado en el Campeonato Nacional. En Viña del Mar, Everton logró un ajustado triunfo 1-0 ante Deportes Limache, mientras que, en Talcahuano, Coquimbo Unido venció 3-1 al local Huachipato.

Los “ruleteros” dejaron los tres puntos en casa gracias al solitario gol de Cristian Palacios, quien abrió la cuenta al minuto 67.

🔵🟡👏 ¡Definición impecable del Chorri y a festejar!



Ramos sacó un centro notable para la aparición en solitario de Palacios, que conectó de buena forma para adelantar a Everton en este #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a… pic.twitter.com/URJF10U0Co — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 7, 2026

Por su parte, el “Pirata” se llevó la victoria en la región del Biobío con goles de Martín Mundaca (5′), Alejandro Azocar (72′) y Cristian Zavala (90+8′). En el cuadro “acerero” descontó Lionel Altamirano (90+2′).

🏴‍☠️🟡⚽ ¡Rebotes iban y venían! Confusa jugada en Talcahuano, pero Coquimbo Unido logró ponerse en ventaja temprano ante Huachipato en este #MatchdaySábado.



¡Disfruta la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026! Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📱 pic.twitter.com/Yx30WakvZy — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 7, 2026

Everton llegó a los 6 puntos con este triunfo, mientras que Coquimbo Unido alcanzó las 9 unidades tras ganar en Talcahuano. En tanto, Deportes Limache y Huachipato se mantienen con 11 y 9 puntos, respectivamente.