Everton da la sorpresa ante Deportes Limache y Coquimbo Unido golpea a Huachipato en su casa
Ambos partidos se jugaron en simultáneo este sábado, por la sexta fecha del Campeonato Nacional.
Dos duelos se jugaron en simultáneo este sábado en el Campeonato Nacional. En Viña del Mar, Everton logró un ajustado triunfo 1-0 ante Deportes Limache, mientras que, en Talcahuano, Coquimbo Unido venció 3-1 al local Huachipato.
Los “ruleteros” dejaron los tres puntos en casa gracias al solitario gol de Cristian Palacios, quien abrió la cuenta al minuto 67.
Por su parte, el “Pirata” se llevó la victoria en la región del Biobío con goles de Martín Mundaca (5′), Alejandro Azocar (72′) y Cristian Zavala (90+8′). En el cuadro “acerero” descontó Lionel Altamirano (90+2′).
Everton llegó a los 6 puntos con este triunfo, mientras que Coquimbo Unido alcanzó las 9 unidades tras ganar en Talcahuano. En tanto, Deportes Limache y Huachipato se mantienen con 11 y 9 puntos, respectivamente.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.