Estados Unidos-Paraguay: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

En el marco del último partido de inauguración, Estados Unidos recibirá a Paraguay en Los Angeles Stadium. Este encuentro será válido por el Grupo D de la actual Copa del Mundo, el cual completan Australia y Turquía.

Los norteamericanos debutarán como coanfitriones en el evento del año. Los dirigidos por Mauricio Pochettino, con esta edición sumarán 12 participaciones, de las cuales, lo más lejos que han llegado ha sido en 1930, cuando se quedaron con el tercer lugar. Mientras que en el presente siglo, en Corea-Japón 2002, alcanzaron los cuartos de final.

Por su lado, los sudamericanos estarán presentes después de 16 años en un Mundial. En su novena participación, los dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán hacer historia y llegar lo más lejos posible. Su mejor resultado en la historia de la Copa del Mundo es alcanzar los cuartos de final en Sudáfrica 2010, la cual fue su última cita mundialista.

¿A qué hora juegan Estados Unidos - Paraguay en el Mundial 2026?

En el Estadio de Los Ángeles, más conocido como SoFi Stadium, Estados Unidos será local ante Paraguay el viernes 12 de junio a las 21:00 horas de Chile.

A esta hora, los estadounidenses buscarán comenzar con el pie derecho para ilusionarse con un Mundial histórico. Mientras que los paraguayos quieren dar el primer golpe y arruinar la fiesta norteamericana.

¿Dónde ver Estados Unidos - Paraguay en el Mundial 2026?

Para poder seguir el tercer partido de inauguración, se podrá hacer en distintas plataformas online y en la TV abierta. En cuanto a esto último, solo Chilevisión transmitirá el encuentro para todo Chile de manera gratuita.

También se podrá observar a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN. Sin embargo, todas estas plataformas son con suscripción previa.