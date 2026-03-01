;

“Las decisiones que tomó fueron muy acertadas”: Tobar defiende a Garay de las críticas en Colo Colo

El jefe de la Comisión de Árbitros valoró lo hecho por el juez en este Superclásico.

Carlos Madariaga

Cristián Garay sumó su cuarto Superclásico impartiendo justicia, donde su labor fue valorada por quien lo designó, Roberto Tobar.

“Vimos que Cristian trabajó bastante bien el partido. Hay algún tema de interpretación, alguna falta más o menos, pero dirigió muy bien. Es la línea que queremos todo el año”, explicó el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

En ese contexto, defendió a Garay de las críticas que le hizo el DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, una vez terminado el cotejo.

“Son cosas subjetivas. Trabajamos en lo macro, con una línea clara, las decisiones que tomó fueron muy acertadas”, remarcó Roberto Tobar.

También tomó con mesura el que la sanción a Arturo Vidal antes de los cinco minutos haya influido en el desarrollo del cotejo.

“Si ameritaba que fuera amarilla, él está cerca e interpreta bien, estoy con su decisión. Tenemos que apreciar la jugada en la semana, verla mejor, pero en lo global estamos bastante conformes”, cerró el jefe del referato nacional.

