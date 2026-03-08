;

VIDEOS. Palestino aprovecha el “vuelito” de la Sudamericana y toma aire en la tabla del Campeonato Nacional 2026

En una guerra de goles, los árabes volvieron a mostrar su poderío en La Cisterna para vencer a Cobresal.

Carlos Madariaga

Palestino aprovecha el “vuelito” de la Sudamericana y toma aire en la tabla del Campeonato Nacional 2026

Palestino aprovecha el “vuelito” de la Sudamericana y toma aire en la tabla del Campeonato Nacional 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En el único partido de la jornada dominical de la Liga de Primera, por la sexta fecha, Palestino refrendó el nivel con el cual eliminó a la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Los árabes entraron a la cancha de La Cisterna en zona de descenso, pero ante 1.639 espectadores fueron de menos a más contra Cobresal, elenco que llegó golpeado tras quedar fuera del torneo continental por penales ante el Audax Italiano.

El joven Martin Araya parecía dejar una faena tranquila para los árabes en un primer tiempo sin demasiadas ocasiones al abrir la cuenta con un buen remate al minuto 33, ventaja que parecía acrecentarse cuando, al filo del descanso, Benjamín Moreno dejaba a los nortinos con 10 jugadores.

Palestino tenía todo para sacar ventaja numérica ampliando el marcador, para lo cual tuvo sucesivas chances en los pies de Francisco Montes, César Munder y Nelson da Silva.

Sin embargo, Cobresal sembró la incertidumbre con el sorpresivo empate de Guillermo Pacheco a los 67 minutos.

Aún así, en la jugada siguiente, Vicente Espinoza aprovechó un centro de Dilan Zúñiga para la rápida recuperación tetracolor.

Julián Fernández, tras una serie de rebotes, puso el 3-1 para Palestino, en lo que parecía ser el gol del triunfo definitivo, pero Cobresal siguió batallando hasta descontar a los 86 minutos con un globito de Franco Frías.

Pese a eso, los dirigidos de Cristián Muñoz volvieron a reaccionar rápido y, en la jugada siguiente, con un cabezazo de Nelson da Silva sellaron el 4-2 con el que hilvanaron su segundo triunfo seguido en la Liga de Primera, llegando a 8 puntos que le dan aire en la parte baja de la tabla, dejando a Cobresal en el puesto 12, con 7 unidades.

