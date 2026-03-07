;

PREVIA. U de Chile y la U de Concepción cierran la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026: a qué hora juegan, cuándo y quién transmite por TV

Los azules reciben al “Campanil” buscando dejar atrás la eliminación de la Copa Sudamericana. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

El viernes por la tarde arranca la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, pero el lunes la acción se cerrará con un imperdible en el Nacional.

Allí, Universidad de Chile recibirá a la Universidad de Concepción, con los azules intentando dejar atrás la eliminación de Copa Sudamericana a manos de Palestino.

En tanto, el “Campanil” buscará aprovechar el bajo momento de su rival, amparados en su victoria de la semana pasada ante el vigente campeón, Coquimbo Unido.

U de Chile vs. U de Concepción, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Lunes 9 de marzo

20:00 hrs | Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción | Estadio Nacional

