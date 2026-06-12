Estados Unidos firmó un debut demoledor en el Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, el equipo de Mauricio Pochettino ofreció una sólida exhibición ante su público y goleó 4-1 a Paraguay, en la primera fecha del Grupo D.

El primer tiempo de los norteamericanos fue arrollador. Apenas a los 6′, Christian Pulisic armó una brillante jugada individual para ingresar al área, conectó con Weston McKennie y este envió un centro atrás que Damián Bobadilla terminó desviando en propia puerta, permitiéndole al local marcar el 1-0.

Estados Unidos asfixió por completo al equipo de Gustavo Alfaro, que prácticamente no pudo cruzar la mitad de la cancha, y encontró la segunda cifra a los 31′ por medio de Folarin Balogun. Tras otra gran acción de Pulisic, el delantero del Monaco recibió el balón cerca del punto penal y definió con un potente derechazo para poner el 2-0.

El final del primer tiempo no pudo ser peor para los sudamericanos. En el 45+4’, el propio Balogun anotó un verdadero golazo para el 3-0. Luego de una asistencia precisa de Malik Tillman, el atacante ganó en velocidad, dejó atrás a dos defensores y definió con un remate al ángulo imposible para Orlando Gill.

En el complemento, la “Albirroja” logró reaccionar y encontró el descuento gracias a Mauricio (73′), aunque el partido se mantuvo bajo el control absoluto del anfitrión, que administró la ventaja sin mayores sobresaltos y sentenció el 4-0 mediante Giovanni Reyna (90+8′) para cerrar un aplastante estreno en la Copa del Mundo.

Con esta victoria, Estados Unidos se instaló provisionalmente como líder del Grupo D con tres puntos, mientras que Paraguay quedó en el fondo de la tabla. La primera jornada de la zona concluirá con el duelo entre Australia y Turquía, que se enfrentarán este domingo 14 de junio a las 12:00 horas en Vancouver.

Revisa los goles del triunfo de Estados Unidos ante Paraguay

¡UNA PICARDÍA! Luego de una gran jugada de Pulisic, Bobadilla se llevó puesta la pelota y marcó en contra el 1-0 de Estados Unidos ante Paraguay, en tan solo 7' PT.



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¡¡OTRO GOLPE A LA ILUSIÓN!! Nuevamente gran jugada de Pulisic y GOL de Balogun, para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay... ¿El festejo? ¡en la cara de Alfaro!



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¡APARECIÓ ORLANDO GILL! El arquero de San Lorenzo se hizo GIGANTE y evitó el 3-0 de Estados Unidos ante Paraguay sobre el final del PT.



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¡PRIMER GOL DE PARAGUAY EN LA COPA DEL MUNDO 2026! Se juntaron los que saben: Almirón, Enciso y Mauricio la mandó a guardar para el 1-3 ante Estados Unidos.



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