VIDEOS. Estados Unidos debuta a lo grande: golea a un irreconocible Paraguay y firma un sólido estreno en el Mundial 2026
Con un primer tiempo arrollador, el equipo de Mauricio Pochettino pasó por encima de los sudamericanos y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D.
Estados Unidos firmó un debut demoledor en el Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, el equipo de Mauricio Pochettino ofreció una sólida exhibición ante su público y goleó 4-1 a Paraguay, en la primera fecha del Grupo D.
El primer tiempo de los norteamericanos fue arrollador. Apenas a los 6′, Christian Pulisic armó una brillante jugada individual para ingresar al área, conectó con Weston McKennie y este envió un centro atrás que Damián Bobadilla terminó desviando en propia puerta, permitiéndole al local marcar el 1-0.
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Estados Unidos asfixió por completo al equipo de Gustavo Alfaro, que prácticamente no pudo cruzar la mitad de la cancha, y encontró la segunda cifra a los 31′ por medio de Folarin Balogun. Tras otra gran acción de Pulisic, el delantero del Monaco recibió el balón cerca del punto penal y definió con un potente derechazo para poner el 2-0.
El final del primer tiempo no pudo ser peor para los sudamericanos. En el 45+4’, el propio Balogun anotó un verdadero golazo para el 3-0. Luego de una asistencia precisa de Malik Tillman, el atacante ganó en velocidad, dejó atrás a dos defensores y definió con un remate al ángulo imposible para Orlando Gill.
En el complemento, la “Albirroja” logró reaccionar y encontró el descuento gracias a Mauricio (73′), aunque el partido se mantuvo bajo el control absoluto del anfitrión, que administró la ventaja sin mayores sobresaltos y sentenció el 4-0 mediante Giovanni Reyna (90+8′) para cerrar un aplastante estreno en la Copa del Mundo.
Con esta victoria, Estados Unidos se instaló provisionalmente como líder del Grupo D con tres puntos, mientras que Paraguay quedó en el fondo de la tabla. La primera jornada de la zona concluirá con el duelo entre Australia y Turquía, que se enfrentarán este domingo 14 de junio a las 12:00 horas en Vancouver.
Revisa los goles del triunfo de Estados Unidos ante Paraguay
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