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Escándalo en el Mundial 2026: selección inglesa es víctima de robo durante su concentración

La situación ocurrió durante la noche de este viernes en la ciudad de Kansas, Estados Unidos.

Nicolás Lara Córdova

Escándalo en el Mundial 2026: selección inglesa es víctima de robo durante su concentración

Escándalo en el Mundial 2026: selección inglesa es víctima de robo durante su concentración / Leonardo Fernandez - The FA

Un insólito robo afectó a la selección de Inglaterra durante la noche de este viernes en la ciudad de Kansas, Estados Unidos.

Según informó el Daily Mail, delincuentes sustrajeron zapatillas deportivas pertenecientes a algunas de las principales figuras del equipo dirigido por Thomas Tuchel, además de diversos implementos utilizados en los entrenamientos.

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El hecho ocurrió durante el traslado del material desde West Palm Beach hasta el Swope Soccer Village, recinto donde se hospeda la selección inglesa durante el Mundial 2026.

Según dio a conocer el medio, entre los artículos robados se encuentran las pizarras de trabajo de Tuchel, equipos de análisis de rendimiento y las camillas utilizadas por los jugadores para recibir masajes y tratamientos de recuperación.

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