Escándalo en el Mundial 2026: selección inglesa es víctima de robo durante su concentración
La situación ocurrió durante la noche de este viernes en la ciudad de Kansas, Estados Unidos.
Un insólito robo afectó a la selección de Inglaterra durante la noche de este viernes en la ciudad de Kansas, Estados Unidos.
Según informó el Daily Mail, delincuentes sustrajeron zapatillas deportivas pertenecientes a algunas de las principales figuras del equipo dirigido por Thomas Tuchel, además de diversos implementos utilizados en los entrenamientos.
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El hecho ocurrió durante el traslado del material desde West Palm Beach hasta el Swope Soccer Village, recinto donde se hospeda la selección inglesa durante el Mundial 2026.
Según dio a conocer el medio, entre los artículos robados se encuentran las pizarras de trabajo de Tuchel, equipos de análisis de rendimiento y las camillas utilizadas por los jugadores para recibir masajes y tratamientos de recuperación.
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