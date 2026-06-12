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“Para tranquilidad de las familias”: Gobierno asegura que libretas de ahorro para vivienda en BancoEstado quedan fuera de los embargos por el CAE

La aclaración del Minvu surge en medio del cobro de deudas del CAE y descarta que fondos habitacionales puedan ser retenidos por Tesorería.

Martín Neut

Primera vivienda

Primera vivienda / Nanci Santos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aclaró que los ahorros destinados a la vivienda en libretas del BancoEstado no serán objeto de embargo en el marco de las medidas de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), ejecutadas por la Tesorería General de la República (TGR).

La precisión surge en medio de la preocupación de distintas familias, luego de que el organismo recaudador iniciara acciones para recuperar deudas asociadas al crédito estudiantil, lo que ha generado inquietud sobre eventuales afectaciones a cuentas de ahorro.

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Desde el Minvu afirmaron en una publicación en redes sociales que “para tranquilidad de las familias que nos han contactado, aclaramos que consultamos al ente recaudador, Tesorería General de la República (TGR), y podemos asegurar que los ahorros en libretas de ahorro para vivienda de BancoEstado no se han embargado ni se verán afectados por las medidas de cobro de créditos CAE”.

El escenario se enmarca en la controversia por el sistema de financiamiento estudiantil, donde se han registrado denuncias de embargos y más de 450 recursos de protección que han sido declarados inadmisibles por la Corte Suprema, en medio del debate político por el futuro del CAE.

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