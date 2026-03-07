O’Higgins vuelve a sonreír en el torneo local y le quita a la UC la chance de ser líder exclusivo de la Liga de Primera / VICTOR HUENANTE

En el cierre de la jornada sabatina por la sexta fecha de la Liga de Primera, la UC podía ser puntero en solitario, pero O’Higgins se hizo fuerte en El Teniente, ante 7.438 espectadores.

Más allá de la rotación que aplicó en parte de su plantel pensando en su llave de Copa Libertadores, los celestes comenzaron de manera más punzante.

De hecho, Francisco González fue la gran figura en O’Higgins, forzando las estiradas de Vicente Bernedo en dos ocasiones antes de los 15 minutos de juego.

La UC fue poco a poco teniendo el control del balón, pero sin profundidad. Recién pasada la media hora de juego, Fernando Zampedri exigió a Carabalí, pero el portero tapó con la cara el disparo.

O’Higgins siguió machacando y se pudo poner en ventaja al minuto 38 con la arremetida de Bastián Yáñez.

🇧🇼⚽🔥 ¡Desahogo puro para el atacante!



Francisco González envió un exquisito centro y Bastián Yáñez se las arregló para abrir la cuenta para O'Higgins en este #MatchdaySábado y abatir la portería de #LosCruzados.



Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.… pic.twitter.com/BCXUEDTzFh — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 8, 2026

El elenco cruzado insistió en el complemento, con Andrés San Martín, quien sustituyó en la banca al suspendido Daniel Garnero, buscando algunas variantes que no pudieron disponer de suficiente peso ofensivo.

De todas formas, se las arreglaron para inquietar con un disparo de Clemente Montes al minuto 51 y con un cabezazo al horizontal de Justo Giani a los 71 minutos.

Transcurrió el tiempo y la UC no tuvo profundizar del todo a pesar del envión final, pese a que Matías Palavecino tuvo el empate con un tiro libre que Omar Carabalí despejó con una gran tapada. Así, los de la franja perdieron la chance de quedar como líderes en solitario de la Liga de Primera, dejando en Colo Colo aquel honor.

En tanto, O’Higgins vuelve a festejar luego de tres derrotas seguidas, alcanzando ya los 9 puntos y otro impulso con miras al duelo del miércoles 11 contra Tolima por Copa Libertadores.