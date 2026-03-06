Ñublense se ilusiona con la cima de la Liga de Primera al hundir aún más a Deportes Concepción / Daniel Pino/UnoNoticias

Aunque Deportes Concepción reunió a 12.101 personas en el Ester Roa Rebolledo, los penquistas siguen sin festejar en casa.

En el cierre de la jornada de viernes por la sexta fecha de la Liga de Primera, el “León de Collao” se vio superado por Ñublense.

Los de Chillán supieron neutralizar a un nervioso Deportes Concepción, que no supo prodigarse de demasiadas chances de gol pese a contar de nuevo con Joaquín Larrivey.

César Dutra fue clave para mantener a los lilas en partido al contener remates claros de Fernando Ovelar e Ignacio Jeraldino en el primer lapso, pero no pudo hacer nada ante un impecable cabezazo de Gabriel Graciani para el 1-0 de los “Diablos Rojos” al minuto 29.

🤩⚽👹 CABEZAZO PERFECTO



Gabriel Graciani se elevó más que todos en el área de Deportes Concepción y anotó el 1-0 de Ñublense, en el #MatchdayViernes de la Fecha 6 en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/OryV1DvIFH — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 7, 2026

Con tres cambios en el entretiempo, Deportes Concepción intentó reaccionar, incluyendo en ello un peligroso cabezazo de Yonatan Rodríguez en el arranque del segundo lapso.

Sin embargo, poco a poco el ímpetu local fue menguando y fue así como a los 88 minutos, en una lucida maniobra personal, Diego Sanhueza convirtió el 2-0 definitivo para los de Juan José Ribera.

🥵⚽👹 LE REVENTÓ EL ARCO



Diego Sanhueza se desmarcó y soltó un derechazo inatajable para Dutra, anotando el 2-0 de Ñublense en su visita a Deportes Concepción en este #MatchdayViernes.#LigaDePrimeraMercadoLibre



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/7kSx6LcpUC — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 7, 2026

Con este resultado, Ñublense alcanzó los 11 puntos, igualando a Deportes Limache en la cima de la Liga de Primera; mientras que Deportes Concepción sigue lamentando el no ganar en Collao y se estancó en cuatro puntos que, a falta de la ratificación del castigo a Unión La Calera, lo dejan colista de la tabla.