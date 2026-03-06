Sufrió y respiró en 13 minutos: Deportes La Serena suma su segunda victoria seguida en la Liga de Primera / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

La sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 arrancó con una jornada especial en La Portada, donde 3.286 espectadores festejaron el primer triunfo en casa de Deportes La Serena.

En la previa al Día de La Mujer, los granates dispusieron solo de pasapelotas de su rama femenina y, además, homenajearon con un minuto de aplausos al fallecido “Pelé” Álvarez, que jugó en el club durante su carrera.

Inspirados por el buen ambiente en La Portada, el elenco dirigido por Felipe Gutiérrez dominó el desarrollo del cotejo, con Felipe Chamorro comandando las principales ocasiones de gol en el primer lapso.

Carlo Villanueva pudo abrir la cuenta para los cementeros, pero falló increíblemente al minuto 22.

Gonzalo Escalante ponía en ventaja a Deportes La Serena, pero el VAR intervino para anular el tanto. Eso sí, el trasandino tuvo rápida ventaja y 13 minutos más tarde pudo festejar con todo el 1-0.

🤩⚽🇱🇻 PERFECTA EJECUCIÓN



Gran servicio de tiro libre de Jeisson Vargas y Gonzalo Escalante, en el segundo palo, cabeceó para el 1-0 de Deportes La Serena ante Unión La Calera, en el duelo que abre la Fecha 6 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 en este #MatchdayViernes.

Unión La Calera quedó noqueado por el tanto y terminó perdiendo más terreno cuando, ante una mala salida, Diego Rubio anotó su primer tanto en el regreso al fútbol chileno, ampliando la ventaja local.

⚽🔴⚪ Zurdazo letal



Mal despeje de Unión La Calera y Diego Rubio de Deportes La Serena aprovechó con este potente tiro, para poner el segundo en el duelo que abre la Fecha 6 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 en este #MatchdayViernes.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/Qs4BVM7Mu4 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 6, 2026

El segundo tiempo fue controlado por el elenco nortino, más allá de un par de intentos de Sebastián Sáez.

Deportes La Serena terminó desatando la fiesta cuando, en los descuentos, Nicolás Avellaneda soltó un balón que tenía controlado y que Matías Marín terminó empujando a la portería rival para el 3-0 final.

Con este resultado, los granates sumaron su segunda victoria seguida y treparon al sexto lugar de la Liga de Primera con 8 puntos; mientras que el elenco cementero se estancó en el cuarto lugar al quedarse en 9 unidades.