En la edición de Los Tenores de este jueves 26 de febrero, nuestros panelistas escucharon a Marcelo Díaz y Francisco Meneghini para la Universidad de Chile en la conferencia de capitanes previa al Superclásico.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas oyeron las palabras de Fernando de Paul en la misma instancia y analizaron la variante que podría presentar Fernando Ortiz para el duelo con los azules.

Además, conocieron la nueva comisión que llega a reemplazar a Estadio Seguro y a los futbolistas extranjeros que Nicolás Córdova intentará convencer para jugar por la selección chilena.

Los Tenores de este jueves 26 de febrero