“Venimos de hacer nuestro mejor partido en el torneo y eso nos da confianza para el Superclásico”

Este jueves se desarrolló la conferencia de entrenadores y capitanes de Colo Colo y la U de Chile para el Superclásico del domingo en el Monumental.

Al respecto, el DT de los azules, Francisco Meneghini, se mostró tranquilo pese a las críticas en su contra considerando que todavía no ha ganado un encuentro oficial.

“Me siento bien, lo vengo diciendo hace tiempo, por lo que veo en el día a día. Me siento orgulloso de ser el entrenador de la U, aunque está la incomodidad de ganar. Estoy enfocado en Colo Colo, no me proyecto más allá”, explicó, destacando lo hecho en el empate ante Deportes Limache para buscar una victoria en el Monumental.

“Es un partido muy importante, sabemos lo que significa para nosotros y el fútbol chileno en general. Venimos de hacer nuestro mejor partido en el torneo y eso nos da confianza para anfrontar este partido. Saldremos a ganar, sabiendo la importancia y la necesidad que tenemos”, remarcó “Paqui”.

“Hicimos muchas cosas bien, movimos bien la pelota. Colo Colo es distinto en jugadores y estructura, pero es importante mover la pelota para jugar en campo de ellos”, dijo Francisco Meneghini, confiando en la evolución del equipo.

“Queremos seguir en lo que fue la línea del último partido, dándole continuidad al dominio, al ataque y la recuperación rápida. Tenemos un plantel con mucha experiencia, es una institución muy grande y vamos a salir a ganar, el partido del año pasado no tiene nada que ver con este”, cerró el DT de la U de Chile.