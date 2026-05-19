“La vocería estaba debilitada, es mejor pasar página”: las reacciones del oficialismo tras cambio de gabinete del Presidente Kast

11 de mayo de 2026/SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el tercer Consejo de Gabinete, en el salon Montt Varas del Palacio de La Moneda. En la imagen, Claudio Alvarado, Ministro del Interior, Jose Antonio Kast, Presidente de la República. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El presidente José Antonio Kast encabezó su primer ceremonia de cambio de gabinete solo 69 días tras el inicio de su gobierno con las salidas de Mara Sedini y Trinidad Steinert de las carteras de Seguridad y Segegob.

Esto levantó varias reacciones en el mundo político, algunas como la de Axel Kaiser, quien manifestó que esta medida “no tiene sentido”.

Así también se elevaron voces desde el oficialismo, que enfatizaron en la capacidad de reacción del gobierno ante la situación que atravesaban dichas carteras.

“Es una oportunidad para fortalecer equipos, ordenar prioridades y darle más impulso a la agenda del gobierno a través de personas con experiencia”, comentó Tomás Kast (Evópoli).

A sus palabras se sumó la diputada Marlene Pérez (independiente - UDI), quien afirmó que esto da “cuenta de un gobierno que antepone los intereses y las urgencias de los chilenos”.

Por otro lado, el diputado (RN) Mauro González aseveró que “el cambio se veía venir ya que la vocería estaba muy debilitada”, y que en la seguridad “esperan dar vuelta la página”.

El diputado Erich Grohs (PNL) apuntó a que el foco no debería estar centrado en los nombres propios que conformen el gabinete, si no que lo “realmente relevante es la gestión que viene por delante”.

Sara Concha, diputada del 19° Distrito de la región de Ñuble (PSC) argumentó por su parte que estos cambios “responden a una mirada pargmática para fortalecer el trabajo del gobierno”.