Este martes, Boca Juniors recibió a Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, duelo que la Universidad Católica siguió muy de cerca por sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

En La Bombonera, los “Xeneizes” no lograron imponerse a los brasileños y repartieron puntos con un empate 1-1, resultado que dejó totalmente abierta la definición del grupo para la última fecha.

Fueron los argentinos quienes dominaron gran parte del encuentro y lograron abrir la cuenta gracias a Miguel Merentiel, que a los 14 minutos empujó el balón prácticamente bajo el arco tras un centro de Leandro Paredes.

¡¡GOL DE BOCA!! Merentiel desvió el tiro libre de Paredes y marcó el 1-0 del Xeneize ante Cruzeiro.



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Sin embargo, en el segundo tiempo Cruzeiro golpeó rápidamente y consiguió el empate mediante Fagner (53’), instalando la incertidumbre.

¡¡LO EMPATÓ CRUZEIRO!! Fagner sacó un tremendo latigazo de derecha y marcó el 1-1 del conjunto brasileño ante Boca.



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En una de las últimas jugadas del partido, Boca pudo ganarlo con un gol de Merentiel, pero el tanto fue anulado por una mano previa de Milton Delgado, desatando la furia de todos en La Bombonera.

¿Cómo afecta esto a la UC?

Con la igualdad entre Boca Juniors y Cruzeiro, la Universidad Católica no podrá asegurar su clasificación a octavos de final este jueves, cuando reciba a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena.

Esto se debe a que, incluso si gana y alcanza los 10 puntos, deberá jugarse la clasificación en la última fecha ante Boca Juniors en La Bombonera.

Además, si los cruzados pierden en Argentina, podrían caer al tercer puesto del grupo, ya que no cuentan con ventaja en el enfrentamiento directo, nuevo criterio de desempate implementado por Conmebol.