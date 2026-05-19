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El Vaticano fija su postura ante la inteligencia artificial: Papa León XIV presentará en persona su primera encíclica

El Sumo Pontífice romperá los esquemas tradicionales y encabezará esta presentación en un tema que es visto como prioridad.

José Campillay

El Vaticano fija su postura ante la inteligencia artificial: Papa León XIV presentará en persona su primera encíclica

En un hecho sin precedentes en la historia del Vaticano, el Papa León XIV asumirá un rol protagónico para marcar la hoja de ruta ética de la Iglesia católica frente al avance tecnológico.

El próximo 25 de mayo, el pontífice encabezará el lanzamiento de Magnifica humanitas, su primera encíclica, centrada en la salvaguarda de las personas en los tiempos de la inteligencia artificial (IA).

Desde la Santa Sede confirmaron las coordenadas de este lanzamiento que rompe con el protocolo tradicional. Habitualmente, los textos papales de este calibre son expuestos por cardenales de los departamentos correspondientes o por el portavoz oficial.

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Sin embargo, la decisión de León XIV de tomar el micrófono en un acto que reunirá a diplomáticos y académicos subraya el carácter urgente que le otorga a este fenómeno global.

El evento no solo llama la atención por la inusual participación del Papa, sino también por sus invitados clave. Entre los expositores destacará Christopher Olah, cofundador de la firma estadounidense Anthropic y especialista en la interpretabilidad de sistemas de IA.

La presencia del ejecutivo sugiere una sintonía entre Roma y los sectores de Silicon Valley que abogan por una innovación regulada, un enfoque que contrasta con las tensiones que Anthropic mantiene frente a las restricciones impuestas en febrero por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

El eco de la historia

El documento fue firmado el pasado 15 de mayo, una fecha simbólica por cumplirse 135 años desde que León XIII promulgara la histórica Rerum novarum, considerada la piedra angular de la doctrina social de la Iglesia frente a la Revolución Industrial.

El actual líder religioso busca actualizar ese faro moral en un contexto automatizado. Tras su elección en mayo del año pasado, el obispo de Roma ya había delineado este paralelismo ante el colegio cardenalicio.

“Hoy, la Iglesia ofrece a todos su herencia de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los avances de la inteligencia artificial, que plantean nuevos retos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

“Sin embargo, hoy, en una economía dominada por algoritmos, plataformas y automatización, ¿Cómo puede hacerse realidad este principio cuando millones de empleos corren el riesgo de desaparecer?”, reflexionó el Papa.

Una prioridad

Magnifica humanitas representa el segundo gran manifiesto de este pontificado, situándose detrás de Dilexit te (Yo te he amado), la exhortación apostólica sobre la pobreza que se completó a partir del trabajo que había empezado Francisco.

La encíclica llega acompañada de medidas internas concretas, como la reciente creación de una comisión interdicasterial vaticana destinada a coordinar las políticas sobre IA.

Asimismo, durante el rezo dominical del regina coeli en el Palacio Apostólico, el Papa insistió ante los fieles en la necesidad de no perder el rumbo humanista:

“En esta era de la inteligencia artificial, animo a todos a comprometerse a promover formas de comunicación que respeten siempre la verdad del ser humano, hacia la cual debe orientarse toda innovación tecnológica”, expuso.

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