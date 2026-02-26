Los tres jugadores hijos de chilenos que La Roja busca convencer para incorporar a la Sub 20 / Instagram @futchile_oficial / Espanyol

En la selección chilena, el tan manoseado tema del recambio es una preocupación por parte del actual staff nacional, más allá de que todavía se especule con la opción de que pueda llegar otro entrenador ya en 2027 a La Roja.

De momento, una de las variables que manejan en Juan Pinto Durán pasa por los hijos de chilenos que juegan en otros países, como en su momento dicha pesquisa llevó a que Ben Brereton pudiera defender al “Equipo de Todos”, amparado en la continuidad que tendrán en las selecciones juveniles Nicolás Córdova, Sebastián Miranda y Ariel Leporati.

Según información de ADN Deportes, el actual staff de La Roja dará un paso decisivo en los próximos días en pos de convencer a algunos de los futbolistas que han sido observados.

En el listado, hay dos jugadores a los cuales personeros de la selección chilena visitarán en Europa con tal de jueguen por Chile, al menos, a nivel de la Sub 20.

Uno es Jetzen López, extremo izquierdo de padre chileno que milita en el Sporting Braga de Portugal y que actualmente juega por la Sub 20 de Australia.

Otro con el que charlarán es Roberto Risnaes, delantero de abuela paterna chilena que milita en el Copenhague de Dinamarca y que ha jugado la Youth Champions League.

Ambos se suman a otro al que buscan convencer, aunque hay gestiones más avanzadas: hablamos del lateral Thomas Dean, canterano del Espanyol de Barcelona y que ya está citado para un amistoso que jugará Chile ante Perú.