;

Los tres jugadores hijos de chilenos que La Roja busca convencer para incorporar a la Sub 20

Según información de ADN Deportes, dos de ellos serán visitados por el staff de la selección y otro ya está citado para un amistoso de la categoría.

Carlos Madariaga

Los tres jugadores hijos de chilenos que La Roja busca convencer para incorporar a la Sub 20

Los tres jugadores hijos de chilenos que La Roja busca convencer para incorporar a la Sub 20 / Instagram @futchile_oficial / Espanyol

En la selección chilena, el tan manoseado tema del recambio es una preocupación por parte del actual staff nacional, más allá de que todavía se especule con la opción de que pueda llegar otro entrenador ya en 2027 a La Roja.

De momento, una de las variables que manejan en Juan Pinto Durán pasa por los hijos de chilenos que juegan en otros países, como en su momento dicha pesquisa llevó a que Ben Brereton pudiera defender al “Equipo de Todos”, amparado en la continuidad que tendrán en las selecciones juveniles Nicolás Córdova, Sebastián Miranda y Ariel Leporati.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, el actual staff de La Roja dará un paso decisivo en los próximos días en pos de convencer a algunos de los futbolistas que han sido observados.

En el listado, hay dos jugadores a los cuales personeros de la selección chilena visitarán en Europa con tal de jueguen por Chile, al menos, a nivel de la Sub 20.

Uno es Jetzen López, extremo izquierdo de padre chileno que milita en el Sporting Braga de Portugal y que actualmente juega por la Sub 20 de Australia.

Otro con el que charlarán es Roberto Risnaes, delantero de abuela paterna chilena que milita en el Copenhague de Dinamarca y que ha jugado la Youth Champions League.

Ambos se suman a otro al que buscan convencer, aunque hay gestiones más avanzadas: hablamos del lateral Thomas Dean, canterano del Espanyol de Barcelona y que ya está citado para un amistoso que jugará Chile ante Perú.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad