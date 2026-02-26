Marcelo Díaz respalda al “Gato” Lucero en la previa al Superclásico: “Se lo ve cómodo en el club, esperemos que los goles vengan” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la conferencia de prensa de capitanes, quien lleva el brazalete en la U de Chile, Marcelo Díaz, anticipó el Superclásico del domingo, donde, de momento, asoma como suplente para la visita al Monumental.

“Me encanta jugar con público en contra, ojalá tener pronto hinchas visitantes en Chile. Han pasado muchos años desde mi primer clásico y lo tomo de la misma forma. Aunque no hemos ganado y ellos vienen de algunos triunfos, en un clásico todo es muy diferente a cómo lleguen los equipos. Va a ser una guerra el domingo, en el buen sentido. Ojalá sea una fiesta”, recalcó el volante, tomando con calma el hecho que todavía no hayan ganado en el año.

“No hemos tenido resultados favorables, pero el equipo viene en alza, corrigiendo muchísimo y eso hace que el equipo crezca. Si nos basamos en lo que ha ocurrido, estariamos equivocados, hay que pensar en el futuro y para eso hay que trabajar. Venimos creciendo, sosteniendo un ritmo importante en los partidos y nos va a significar los tres puntos, ojalá, el domingo. Sería lindo dar el batacazo”, enfatizó Marcelo Díaz.

También abordó el hecho de que la U de Chile hoy cuenta con tres ex Colo Colo y que en el “Cacique” el capitán sea un exazul, Fernando de Paul.

“No le resta rivalidad, al contrario. Le da un poco de aliciente. Creo que si ”Tuto" es capitán de Colo Colo, lo tiene ganado y no me puedo meter. Nos enfocamos mucho en la U, le damos prioridad por sobre el rival. No vamos a opinar de otros equipos, no nos compete tenerla, sino la autocrítica hacia nosotros y la institución que defendemos”, explicó “Care Pato”, confiando también en que un exalbo, Juan Martín Lucero, pueda anotar en Pedreros.

“Estamos esperanzados a que el arco se nos abra mucho más. Al “Gato” lo he visto muy bien, se ha incorporado muy bien, se ha adaptado de forma muy rápida, que es lo que les dije cuando le di la bienvenida a nuestros refuerzos. Se lo ve cómodo en el club, esperemos que los goles vengan", cerró Marcelo Díaz.