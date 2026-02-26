Este martes se jugó la vuelta de la segunda ronda de clasificación de Copa Libertadores, en donde el Sporting Cristal y 2 de Mayo se vieron las caras en el estadio Miguel Grau.

El partido terminó en empate sin goles y con un global de 2-2, finalmente, en tanda de penales, se lo terminó llevando el cuadro “Celeste” por 5-4.

De esta manera, lograron la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, en una noche que terminó convirtiéndose en una pesadilla para otros, considernando que un bus que transportaba a un grupo de fanáticos de Sporting Cristal fue atacado con piedras y artículos pirotécnicos por delincuentes.

Según reportes de medios locales, el total de heridos sería de 10 aficionados y no se ha logrado identificar a los agresores. En las plataformas digitales, circula la hipótesis de que serían integrantes de la barra de Sport Boys, dada la histórica rivalidad con Sporting Cristal.

El ataque quedó registrado en diversos videos que luego se viralizaron en redes sociales, donde se pueden apreciar las atrocidades cometidas.