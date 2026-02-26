;

Fernando De Paul anticipa el Superclásico y pone paños fríos: “Entendemos la expectativa, pero nos mantenemos al margen de todo”

El arquero y capitán de Colo Colo explicó cómo está viviendo el plantel albo estos días previos al partido contra la U.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

El portero de Colo Colo, Fernando De Paul, habló este jueves en la conferencia de capitanes antes del Superclásico, instancia donde explicó cómo está viviendo el plantel albo estos días previos al partido contra Universidad de Chile.

“Si bien analizamos al rival de turno, tratamos de enfocarnos mucho en lo nuestro. Sabemos lo que estamos haciendo bien y lo que hay que mejorar. El clásico es un partido diferente, entendemos la expectativa que hay, pero nos mantenemos al margen de todo lo que se habla”, aseguró el guardameta argentino-chileno.

También abordó su rol como capitán en el “Cacique”, reconociendo que “no me considero el líder máximo del equipo, hay compañeros que también asumen muy bien esa responsabilidad. Contamos con Arturo Vidal, que es un referente para la institución y el fútbol chileno. Para mí es un privilegio muy grande ser capitán de Colo Colo”.

ADN

Asimismo, De Paul valoró su presente como arquero titular del cuadro albo. “A todos los jugadores les sirve mucho tener continuidad, sobre todo a un arquero. Estoy contento con eso, pero no me conformo con lo que he dado hasta ahora. Espero seguir consiguiendo cosas con el club”, sostuvo.

Por último, apuntó a las claves del buen momento que atraviesa Colo Colo con tres victorias consecutivas. “En el primer partido, con Limache, no decidimos bien dentro de la cancha y no hicimos lo que habíamos planificado. Desde ese momento, mejoramos el orden, que es fundamental, y también la paciencia a la hora de atacar”, concluyó.

ADN

Rocío Ayala / ADN Deportes

